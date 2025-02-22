«Не думаю, що він потрібен»: Трамп допустив проведення перемовин з рф без Зеленського

Президент США Дональд Трамп вважає, що переговорний процес із росією можливий і без участі українського лідера Володимира Зеленського.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Заяву голови Білого дому цитує портал Bloomberg.

За його словами, Зеленський мав три роки з моменту вторгнення росії, але він досі не зміг покласти край війні.

«Я не думаю, що він (Зеленський – ред.) так потрібен для зустрічей, якщо чесно», – сказав президент США.

Він також ще раз висловив думку, що колишній глава Білого дому Джо Байден та Володимир Зеленський