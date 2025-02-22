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«Не думаю, що він потрібен»: Трамп допустив проведення перемовин з рф без Зеленського
Диван на коліщатках в темній вітальні

«Не думаю, що він потрібен»: Трамп допустив проведення перемовин з рф без Зеленського

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 07:29
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Президент США Дональд Трамп вважає, що переговорний процес із росією можливий і без участі українського лідера Володимира Зеленського.

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Заяву голови Білого дому цитує портал Bloomberg.

За його словами, Зеленський мав три роки з моменту вторгнення росії, але він досі не зміг покласти край війні.

«Я не думаю, що він (Зеленський – ред.) так потрібен для зустрічей, якщо чесно», – сказав президент США.

Він також ще раз висловив думку, що колишній глава Білого дому Джо Байден та Володимир Зеленський

«Щоразу, коли я кажу: «О, це не вина росії», мене завжди критикують за фейкові новини, але я кажу вам, Байден сказав неправильні речі, Зеленський сказав неправильні речі. На них напав хтось, хто набагато більший і набагато сильніший. Але росію можна було б легко відмовити від цього», – заявив Трамп.