Замість МСЕК: в яких медзакладах області працюють експертні команди

Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Івано-Франківській області сформували 68 експертних команд, до яких увійшли 302 лікарі-експерти та 35 адміністраторів.

Про це під час наради з головами територіальних громад повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук, пише Правда.іф

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Розподіл експертних команд

Новостворені команди працюють за профільними напрямами:

19 загальних команд,

7 загальнохірургічних,

10 хірургічних,

6 онкологічних,

9 травматологічних,

3 офтальмологічні,

7 кардіоневрологічних,

2 фтизіопульмонологічні,

2 гематологічні,

3 психіатричні.

Де працюватимуть експертні команди

Міністерство охорони здоров’я погодило перелік 14 медичних закладів області, де проводитимуть оцінку повсякденного функціонування осіб. Зокрема:

Обласна клінічна лікарня (Івано-Франківськ) – 3 офтальмологічні, 2 гематологічні, 2 хірургічні, 4 травматологічні, 3 кардіоневрологічні, 2 загальні команди.

Прикарпатський клінічний онкологічний центр – 6 онкологічних команд.

Обласний клінічний кардіологічний центр – 2 кардіоневрологічні команди.

Центр інфекційних захворювань – 2 фтизіопульмонологічні команди.

Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я – 3 психіатричні команди.

Центральна районна лікарня Калуша – 3 хірургічні, 3 загальні команди.

Надвірнянська центральна районна лікарня – 1 загальна та 1 загальнохірургічна команда.

Косівська центральна районна лікарня – 2 загальні та 2 хірургічні команди.

Долинська багатопрофільна лікарня – 2 загальні, 2 хірургічні та 2 травматологічні команди.

Коломийська центральна районна лікарня – 3 загальні, 1 травматологічна, 1 хірургічна команда.

Бурштинська центральна міська лікарня – 3 загальні команди.

Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська – 3 загальні, 4 загальнохірургічні, 2 кардіоневрологічні, 2 травматологічні команди.

Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківська – 2 загальні команди.

Городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування – 2 загальнохірургічні команди.

З початку роботи команди вже провели огляд 2228 осіб, серед яких 138 військовослужбовців.

296 осіб після експертної оцінки не отримали групу інвалідності.

174 осіб скерували на додаткове обстеження.

Фахівці продовжують роботу з оцінювання повсякденного функціонування громадян, зокрема тих, хто звертається з метою встановлення групи інвалідності.