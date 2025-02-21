Замість МСЕК: в яких медзакладах області працюють експертні команди

Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Івано-Франківській області сформували 68 експертних команд, до яких увійшли 302 лікарі-експерти та 35 адміністраторів.
Про це під час наради з головами територіальних громад повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук, пише Правда.іф
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Розподіл експертних команд
Новостворені команди працюють за профільними напрямами:
- 19 загальних команд,
- 7 загальнохірургічних,
- 10 хірургічних,
- 6 онкологічних,
- 9 травматологічних,
- 3 офтальмологічні,
- 7 кардіоневрологічних,
- 2 фтизіопульмонологічні,
- 2 гематологічні,
- 3 психіатричні.
Де працюватимуть експертні команди
Міністерство охорони здоров’я погодило перелік 14 медичних закладів області, де проводитимуть оцінку повсякденного функціонування осіб. Зокрема:
- Обласна клінічна лікарня (Івано-Франківськ) – 3 офтальмологічні, 2 гематологічні, 2 хірургічні, 4 травматологічні, 3 кардіоневрологічні, 2 загальні команди.
- Прикарпатський клінічний онкологічний центр – 6 онкологічних команд.
- Обласний клінічний кардіологічний центр – 2 кардіоневрологічні команди.
- Центр інфекційних захворювань – 2 фтизіопульмонологічні команди.
- Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я – 3 психіатричні команди.
- Центральна районна лікарня Калуша – 3 хірургічні, 3 загальні команди.
- Надвірнянська центральна районна лікарня – 1 загальна та 1 загальнохірургічна команда.
- Косівська центральна районна лікарня – 2 загальні та 2 хірургічні команди.
- Долинська багатопрофільна лікарня – 2 загальні, 2 хірургічні та 2 травматологічні команди.
- Коломийська центральна районна лікарня – 3 загальні, 1 травматологічна, 1 хірургічна команда.
- Бурштинська центральна міська лікарня – 3 загальні команди.
- Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська – 3 загальні, 4 загальнохірургічні, 2 кардіоневрологічні, 2 травматологічні команди.
- Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківська – 2 загальні команди.
- Городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування – 2 загальнохірургічні команди.
З початку роботи команди вже провели огляд 2228 осіб, серед яких 138 військовослужбовців.
- 296 осіб після експертної оцінки не отримали групу інвалідності.
- 174 осіб скерували на додаткове обстеження.
Фахівці продовжують роботу з оцінювання повсякденного функціонування громадян, зокрема тих, хто звертається з метою встановлення групи інвалідності.