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Замість МСЕК: в яких медзакладах області працюють експертні команди

Автор: Lilia
21/02/2025 22:33
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Після ліквідації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) в Івано-Франківській області сформували 68 експертних команд, до яких увійшли 302 лікарі-експерти та 35 адміністраторів.

Про це під час наради з головами територіальних громад повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Олександра Бойчук, пише Правда.іф

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Розподіл експертних команд

Новостворені команди працюють за профільними напрямами:

  • 19 загальних команд,
  • 7 загальнохірургічних,
  • 10 хірургічних,
  • 6 онкологічних,
  • 9 травматологічних,
  • 3 офтальмологічні,
  • 7 кардіоневрологічних,
  • 2 фтизіопульмонологічні,
  • 2 гематологічні,
  • 3 психіатричні.

Де працюватимуть експертні команди

Міністерство охорони здоров’я погодило перелік 14 медичних закладів області, де проводитимуть оцінку повсякденного функціонування осіб. Зокрема:

  • Обласна клінічна лікарня (Івано-Франківськ) – 3 офтальмологічні, 2 гематологічні, 2 хірургічні, 4 травматологічні, 3 кардіоневрологічні, 2 загальні команди.
  • Прикарпатський клінічний онкологічний центр – 6 онкологічних команд.
  • Обласний клінічний кардіологічний центр – 2 кардіоневрологічні команди.
  • Центр інфекційних захворювань – 2 фтизіопульмонологічні команди.
  • Прикарпатський обласний клінічний центр психічного здоров’я – 3 психіатричні команди.
  • Центральна районна лікарня Калуша – 3 хірургічні, 3 загальні команди.
  • Надвірнянська центральна районна лікарня – 1 загальна та 1 загальнохірургічна команда.
  • Косівська центральна районна лікарня – 2 загальні та 2 хірургічні команди.
  • Долинська багатопрофільна лікарня – 2 загальні, 2 хірургічні та 2 травматологічні команди.
  • Коломийська центральна районна лікарня – 3 загальні, 1 травматологічна, 1 хірургічна команда.
  • Бурштинська центральна міська лікарня – 3 загальні команди.
  • Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська – 3 загальні, 4 загальнохірургічні, 2 кардіоневрологічні, 2 травматологічні команди.
  • Міська клінічна лікарня №1 Івано-Франківська – 2 загальні команди.
  • Городенківська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування – 2 загальнохірургічні команди.

З початку роботи команди вже провели огляд 2228 осіб, серед яких 138 військовослужбовців.

  • 296 осіб після експертної оцінки не отримали групу інвалідності.
  • 174 осіб скерували на додаткове обстеження.

Фахівці продовжують роботу з оцінювання повсякденного функціонування громадян, зокрема тих, хто звертається з метою встановлення групи інвалідності.