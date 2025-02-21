У «Дії» з’явилися ще дві послуги для ветеранів та їхніх сімей

На державному порталі «Дія» відтепер доступні ще 2 послуги для ветеранів та їхніх сімей – оформлення статусу людини з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.
Ці послуги доступні:
- ветеранам, які мають довідку про інвалідність;
- чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.
«Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у «Дії». Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше», – зазначив Федоров.