У «Дії» з’явилися ще дві послуги для ветеранів та їхніх сімей

На державному порталі «Дія» відтепер доступні ще 2 послуги для ветеранів та їхніх сімей – оформлення статусу людини з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника.

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Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Ці послуги доступні:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність;

чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.