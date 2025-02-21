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У «Дії» з'явилися ще дві послуги для ветеранів та їхніх сімей
Диван на коліщатках в темній вітальні

У «Дії» з’явилися ще дві послуги для ветеранів та їхніх сімей

Автор: Олег Мамчур
21/02/2025 22:00
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На державному порталі «Дія» відтепер доступні ще 2 послуги для ветеранів та їхніх сімей – оформлення статусу людини з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім’ї загиблого захисника.

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Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

Ці послуги доступні:

  • ветеранам, які мають довідку про інвалідність;
  • чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

«Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у «Дії». Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше», – зазначив Федоров.