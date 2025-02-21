Ямницька громада віддала останню шану воїну Обширі Любомиру

У п’ятницю, 21 лютого, громада села Сілець провела в останню дорогу захисника Любомира Обширу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Ямницьку ТГ.

“На чин похорону віддати землякові останню шану з жовто-блакитними квітами численно прийшли рідні, друзі, керівництво громади, зокрема сільський голова Роман Крутий, секретар сільської ради Юрій Проценко, заступник голови Микола Зелінський, старости і депутати громади, побратими, духовенство, освітяни, учні, медики, односельці”, – йдеться у дописі.

Що відомо про захисника

Народився Любомир Іванович Обшира 17 серпня 1993 р. в с. Сілець. У ранньому віці втратив батька, відтак з юних років разом з братом став надійною опорою для матері та бабусі. Навчався Любомир в Сілецькій школі, де здобув загальну середню освіту, а згодом пройшов службу в армії. Кілька місяців захисник був учасником АТО (ООС). Протягом свого життя працював на цементному заводі, а також на різних підприємствах. Любомир працював машиністом екскаватора, адже з технікою був на “ти”. Близьким і знайомим він запам’ятався добродушною людиною, бо ніколи не відмовляв у проханні допомогти. У 2019 р. Любомир одружився, з дружиною Наталею виховували донечку.

Від перших днів повномасштабного вторгнення протягом майже двох років Любомир Обшира став на захист України від московського окупанта. Військовослужбовець служив на передовій гранатометником в роті вогневої підтримки однієї з військових частин. Ніс службу поблизу м. Гуляйполе Запорізької області. На жаль, 19 лютого 2025 р. серце воїна зупинилося.