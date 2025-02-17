На війні загинув прикарпатець Володимир Бібаєв

Долинська громада у скорботі.

Трагічну звістку повідомив очільник Долини Іван Дирів, передає Правда ІФ

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

З глибоким сумом і невимовним болем повідомляємо, що захисник України Володимир Бібаєв , який із серпня 2024 року вважався зниклим безвісти, визнаний загиблим.

Його тіло було ідентифіковано, і, на жаль, стало відомо, що Володимир загинув 31 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Маринівка, Покровського району, Донецької області

Щиро співчуваємо родині та близьким Героя. Втрата такого сміливого та відважного чоловіка – це величезна трагедія для нашої громади. Вічна пам’ять герою, і нехай його подвиг буде прикладом для нас усіх

Про час та місце зустрічі тіла ми повідомимо додатково.