18 лютого на Франківщині будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості

У вівторок, 18 лютого, на Прикарпатті будуть діяти ГОП
Завтра, 18 лютого, на Прикарпатті будуть діяти графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу.
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Про це повідомили на телеграм-каналі Прикарпаттяобленерго, передає Правда ІФ
Час застосування обмежень:
- – з 06:00 до 09:00
- – з 16:00 до 19:00
За повідомленням Укренерго, вимкнення побутових споживачів наразі не прогнозується.