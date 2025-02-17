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18 лютого на Франківщині будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості
Диван на коліщатках в темній вітальні

18 лютого на Франківщині будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості

Автор: Петро Якимчук
17/02/2025 18:45
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У вівторок, 18 лютого, на Прикарпатті будуть діяти ГОП

Завтра, 18 лютого, на Прикарпатті будуть діяти графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу.

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Про це повідомили на телеграм-каналі Прикарпаттяобленерго, передає Правда ІФ

Час застосування обмежень:

  • – з 06:00 до 09:00
  • – з 16:00 до 19:00

За повідомленням Укренерго, вимкнення побутових споживачів наразі не прогнозується.