18 лютого на Франківщині будуть діяти графіки обмеження потужності для промисловості

У вівторок, 18 лютого, на Прикарпатті будуть діяти ГОП

Завтра, 18 лютого, на Прикарпатті будуть діяти графіки обмежень потужності для промисловості та бізнесу.

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Про це повідомили на телеграм-каналі Прикарпаттяобленерго, передає Правда ІФ

Час застосування обмежень:

– з 06:00 до 09:00

– з 16:00 до 19:00

За повідомленням Укренерго, вимкнення побутових споживачів наразі не прогнозується.