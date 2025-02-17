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Скільки отримують пенсіонери на Прикарпатті та де найменші виплати?

Автор: Lilia
17/02/2025 18:35
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За даними Пенсійного фонду України, середня пенсія на Івано-Франківщині на кінець 2024 року становила 4 995,43 грн, що на 23% менше від середнього показника по країні (5 789 грн).

Основні цифри:

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  • Найвищі пенсії – у Києві (8 017,65 грн)
  • Найнижчі пенсії – у Тернопільській області (4 484,69 грн)
  • На Рівненщині та Житомирщині зафіксовано зниження виплат на 24% та 10% відповідно

26% українських пенсіонерів (2,68 млн осіб) отримують менше 3 000 грн, а 12% (1,26 млн осіб) мають виплати понад 10 000 грн.

Попри 7,5% зростання пенсій за рік, реальна купівельна спроможність пенсіонерів знизилася через інфляцію в 12%.

Близько 27% пенсіонерів продовжують працювати, їхня середня пенсія становить 6 302,76 грн.