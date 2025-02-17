У Франківську п’яний водій спричинив ДТП на Галицькій

Вчинив ДТП, перебував у стані спʼяніння та без документів: патрульні склали на водія три адмінматеріали

Повідомлення з приводу ДТП по вулиці Галицькій патрульні отримали у суботу, пише Правда ІФ з посиланням на Патрульну поліцію Франківщини

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Опрацьовуючи виклик, патрульні встановили, 35-річний водій автомобіля ВАЗ не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Kia.

Спілкуючись з водієм ВАЗ, патрульні виявили у нього ознаки алкогольного спʼяніння. Водій пройшов освідування на місці. Результат — 2.08 проміле.

Окрім того, у чоловіка було відсутнє посвідчення водія.

На керманича патрульні склали адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 126 (Керування без відповідних документів) КУпАП.