На Франківщині відкрили пам’ятні дошки бійцям Руслану Білунику й Андрію Саєнку

16 лютого 2025 року у селі Грушка Тлумацької громади на Івано-Франківщині відкрили пам’ятні дошки полеглим військовослужбовцям Руслану Білунику й Андрію Саєнку.

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Про це повідомив у Facebook засновник проєкту “Типовий Тлумач” Петро Пісак.

Памʼятні знаки військовослужбовцям встановили на фасаді Грушківської гімназії, де навчалися Руслан Білуник та Андрій Саєнко.

На відкриття зібралися рідні, військовослужбовці, духовенство, вчителі та учні школи, жителі села, представники влади.

Що відомо про Руслана Білуника

Руслан Білуник народився 13 жовтня 1977 року у селі Грушка.

У лавах Збройних сил України боєць мав звання “молодший сержант”, був командиром 3 відділення охорони 1 батальйону охорони однієї з військових частин. Загинув 15 липня 2022 року.

Що відомо про Андрія Саєнка

Андрій Саєнко — родом із села Грушка. Чоловік народився 23 грудня 1987 року.

У лавах Збройних сил України він мав позивний Джим. Боєць служив матросом, стрільцем-снайпером десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти однієї з військових частин.

Андрій Саєнко загинув 10 вересня 2023 року під час бойового завдання на Донецькому напрямку.