Двоє уродженців Прикарпаття претендують на посаду ректора Львівського університету Франка

У Львівському національному університеті Івана Франка уже за два місяці оберуть нового ректора. Вибори відбудуться 22 квітня.

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Наразі на посаду ректора зареєструвались 9 кандидатів, 2 з них — уродженці Івано-Франківської області, повідомляє Еспресо Захід.

Так, Андрій Бойко — народився у Яремче на Прикарпатті 1963 року. Доктор юридичних наук, член Конституційної комісії та Ради з питань судової реформи при Президентові України. Деканом юридичного факультету був перед Володимиром Бурдіним. До слова, свою кандидатуру подав усього за декілька днів до закінчення терміну прийому документів. Його дочка Наталія Бойко займала високу посаду у міністерстві. З 2017 року до осені 2019 року була заступницею Міністра енергетики та вугільної промисловості України Ігоря Насалика з питань європейської інтеграції.

Згідно з декларацією за 2022 рік має у власності дві квартири, земельну ділянку і житловий будинок. З цінного рухомого майна – колекція картин.

Ярослав Гарасим – народився 10 квітня 1973, с. Старі Богородчани на Прикарпатті. Український фольклорист, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка у 2004-2014 роках.

Нині проректор із науково-педагогічної роботи, професор кафедри української фольклористики. Автор близько 60 наукових праць. Проживає у Львові. В 2014 році йшов на вибори до Верховної ради з політичною партією “Народний фронт”, не пройшов. А у 2019 році балотувався до парламенту від політичної партії “Голос”. Також не пройшов.