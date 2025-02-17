Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття провів благодійний ярмарок на підтримку Збройних Сил України

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Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття знову об’єднав громаду заради доброї справи – підтримки Збройних Сил України. Нещодавно вони провели благодійний ярмарок, на якому кожен охочий міг отримати різноманітні речі за донати, пише Правда іф.

«Ми дуже вдячні всім, хто долучився до ярмарку. Разом ми можемо зробити більше для підтримки наших захисників. Кожен внесок – це крок до перемоги», – зазначили організатори заходу.

Волонтерський штаб «Українська команда» Прикарпаття планує й надалі організовувати подібні заходи, об’єднуючи людей заради допомоги нашим захисникам.