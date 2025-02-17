5 унікальних переваг житлового комплексу «U ONE»

Квартира більше не є просто місцем для сну та відпочинку. Відтепер це насамперед комфорт та стиль життя.

Тому так популярні зараз новобудови, в яких поєднані якість будівництва, зручне розташування, цікаві архітектурні рішення, розумне планування простору, екологічність та наявність власної інфраструктури.

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В Івано-Франківську житловий комплекс від компанії blago «U ONE» – якраз про це.

«U ONE» розташований на вул. Богдана Хмельницького. Це справді затишний район, а уся інфраструктура на відстані кількох кроків у сусідньому «Позитроні». ЖК складається з 4 секцій, які утворюють єдиний квартал. До нього два заїзди: з боку вулиці Б. Хмельницького та Вовчинецької. Однією з особливостей комплексу є його віддаленість від автомагістралі. Тож замість шуму та пилу, тут тиша, спокій та чисте повітря.

Перевага 1: Інфраструктура всередині

Заради комфорту мешканців архітектори продумали все до дрібниць: закритий просторий двір з дитячими та спортивними майданчиками, гаражні бокси для авто, в яких також можна зберігати непотрібні хатні речі, чисельні зони для відпочинку. Архітектори передбачили навіть дизайнерське озеленення території. Для гостей комплексу готують окремі паркомісця. Окреме захоплення, обіцяють в blago, викликатиме просторий дизайнерський хол у кожній секції. Там передбачені навіть приміщення, де мешканці зможуть залишати візочки та велосипеди, а також дитяча кімната – безпечний ігровий простір для дітей.

Інші зручності комплексу: по два ліфти та по дві сходових клітки, широкі під’їзди та санвузли загального користування в кожному, автономне опалення забезпечуватиме дахова котельня. Для мешканців верхніх поверхів приємний бонус – приголомшливий вид на місто та гори.

Перевага 2: ЖК введено в експлуатацію!

Усі 4 секції комплексу вже введені в експлуатацію. А це означає, що квартири вже можна подивитися, оцінити їх якість і починати робити ремонти.

«U ONE» – це ідеальна пропозиція житла для тих, хто не хоче чекати завершення будівництва та планує швидкий переїзд. Зараз там у повному розпалі триває облаштування прибудинкової території, яке забудовник планує завершити якомога швидше, як тільки дозволить погода.

Перевага 3: Найбільша торгова інфраструктура міста

Любителі шопінгу та комфорту без сумнівів оцінять цю перевагу. До найбільшого в місті ТРЦ Veles Mall лише 5 хв пішки, до гіпермаркету «МЕТРО» – 10 хв пішки. Поруч магазини великих мереж «Копійочка» та «Близенько». 10 хв на авто і мешканці комплексу в гіпермаркеті «Епіцентр» та супермаркеті «Арсен». Якщо немає власного авто, теж не біда – зручне транспортне сполучення дозволить швидко доїхати до центру та інших районів міста. І приємний бонус – на відстані якихось 10 хв на авто Вовчинецькі гори, де можна відпочити від гамірного міста.

Перевага 4: Проєкт від перевіреного забудовника

Компанія blago, яка будує «U ONE», має у своєму доробку 7 успішно реалізованих масштабних ЖК. За кількістю зданого житла за 2023 та 9 місяців 2024 року компанія увійшла до ТОП-3 рейтингу забудовників України, та, відповідно, стала лідером серед будівельних компаній Івано-Франківська.

Перевага 5: Вигідні умови на купівлю

Купити квартиру у «U ONE» можна за програмою пільгового іпотечного кредитування «єОселя» під 3% або 7% річних на термін до 20 років. Також на момент написання статті у компанії діє спеціальна пропозиція: на квартири площею 65 м² та 70 м² – розтермінування під 0% на термін до 2-х років.

Окрім того, хто планує купити квартиру найближчим часом, має можливість зараз скористатися додатковими знижками. Адже до 23 лютого 2025 року у компанії blago діє акція: -5% на всі квартири та -7% для військовослужбовців на всю суму внесених коштів.