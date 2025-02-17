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На війні загинув мешканець Івано-Франківщини Василь Цюпа
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні загинув мешканець Івано-Франківщини Василь Цюпа

Автор: Олег Мамчур
17/02/2025 11:44
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Отримано сповіщення про загибель бійця 5-ї окремої важкої механізованої бригади Цюпи Василя Романовича, 1998 р.н., жителя села Саджава.

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Старший сержант Василь Цюпа воював з перервами на лікування з вересня 2022 року. Був командиром відділення протитанкових ракетних комплексів і отримав важкі поранення у бою з ворогом 12 лютого 2025 року біля с. Андріївка Волноваського району Донецької області.

Помер від отриманих ран у госпіталі м. Дніпро.

Про дату і час зустрічі полеглого воїна повідомимо додатково.