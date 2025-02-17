Мешканка Старого Лисця Аксенія Волосянко відзначила столітній ювілей

Мати-героїня зі Старого Лисця Аксенія Волосянко відзначила свій столітній ювілей.
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Привітати ювілярку зʼїхалися її діти, внуки, правнуки і праправнуки, молодші брат і сестра. Про це повідомили на сторінці Лисецької селищної ради.
Аксенія Йосипівна була найстаршою серед своїх дев’ятьох братів і сестер. Багатьох з них вибавила, з дитячих літ допомагала батькам по господарству.
«Тато з мамою раненько йшли працювати в поле, а мене залишали з меншими дітьми й наказували, щоб за ними дивилася, в хаті прибрала, посуд помила біля криниці», – згадує ювілярка.
У 22 роки Аксенія вийшла заміж за сусіда-вдівця Миколу Волосянка. Замінила матір його доньці Марії, а потім разом виростили, поставили на ноги п’ятеро спільних дітей – Василя, Розалію, Анну, Олександру та Степана. Всі залишилися жити в Старому Лисці, обзавелися своїми сім’ями. Тож тепер Аксенія Йосипівна має дванадцятьох внуків, чотирнадцятьох правнуків і двох праправнуків.
Ювілярка пережила Другу світову війну, голодні повоєнні роки, до 62 років працювала у колгоспі. Але ніколи втрачала оптимізму, навіть коли десять років тому зламала ногу й надовго злягла.
«Я завжди з Богом – де би не була, прошу Його ласки собі й рідним», – каже Аксенія Йосипівна.
Вона живе в старенькій хаті, де народилися її діти, сама дає собі раду. Досі порається по господарству, з допомогою… табуретки, на яку спирається. Любить готувати голубці, їсть тільки власноруч спечений у печі хліб.
Лисецький селищний голова Анатолій Лущак, який разом із своїм заступником Іваном Говерою, завітав привітати Аксенію Йосипівну з поважним ювілеєм, згадав, як торік був неабияк здивований, коли застав 99-річну іменинницю на подвір’ї, де вона складала дрова, які рубав старший син Василь.
«Відзначати свій столітній ювілей з ясним розумом і доброю пам’яттю – це Божий дар, який дається далеко не кожному, – сказав керівник громади. – Бажаємо, щоб Господь Бог і надалі неустанно опікувався Вами, дарував здоров’я, щастя, мир і спокій у душі! Живіть, Аксеніє Йосипівно, ще дуже довго!».