У Франківську встановлять додатково 7 камер фіксації порушення ПДР

На засіданні Комісії з безпеки дорожнього руху погодили звернення до Департаменту Національної поліції України щодо встановлення додаткових камер фіксації порушення правил дорожнього руху на вулицях Івано-Франківська.

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Про це інформує Правда.іф.

Камери встановлять на: