У Франківську встановлять додатково 7 камер фіксації порушення ПДР

На засіданні Комісії з безпеки дорожнього руху погодили звернення до Департаменту Національної поліції України щодо встановлення додаткових камер фіксації порушення правил дорожнього руху на вулицях Івано-Франківська.
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Про це інформує Правда.іф.
Камери встановлять на:
- – вул. Івасюка (ділянка від вул. Г. Хоткевича до перехрестя з вул. Івана Павла ІІ та Миколайчука);
- – вул. Надрічна (від залізничного переїзду до перехрестя з вул. Б. Хмельницького);
- – набережна ім. В. Стефаника (від перехрестя з вул. Садова до перехрестя з вул. Кармелюка);
- – вул. Коновальця (від аеропорта до перехрестя з вул. Рильського);
- – вул. Тисменицька (від перехрестя з вул. Декабристів до перехрестя з вул. Повстанців);
- – вул. Довженка (від кільцевої розв’язки з вул. Мазепи до перехрестя з вул. Сухомлинського);
- – вул. Довженка (від кільцевої розв’язки на вул. Чорновола до перехрестя з вул. Сухомлинського).