В Україні ввели аварійні відключення світла

Через російські атаки по енергосистемі в Україні застосовуються екстрені відключення світла.
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Про це вранці 17 лютого повідомили в Укренерго, пише Правда.
“В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго) Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)”, – йдеться у повідомленні.