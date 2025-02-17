В Україні ввели аварійні відключення світла

Через російські атаки по енергосистемі в Україні застосовуються екстрені відключення світла.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це вранці 17 лютого повідомили в Укренерго, пише Правда.