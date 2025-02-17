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В Україні ввели аварійні відключення світла
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Україні ввели аварійні відключення світла

Автор: Олег Мамчур
17/02/2025 10:05
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Через російські атаки по енергосистемі в Україні застосовуються екстрені відключення світла.

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Про це вранці 17 лютого повідомили в Укренерго, пише Правда.

“В Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження — наслідки російських атак на енергооб’єкти. Першочергово – відключаються промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго) Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго)”, – йдеться у повідомленні.