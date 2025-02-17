У громадах Івано-Франківщини працюватимуть виїзні медичні бригади

“Дні здоров’я” на Прикарпатті тривають. У яких громадах будуть працювати виїзні медичні бригади цього тижня.
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Про це пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.
Бригади Товариства Червоного Хреста будуть приймати:
17.02 – Калуш (Каракая, 25), Слобідка, Дземброня, Заланів, Вікно, Ілемня;
18.02 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8 ), Уторопи, Маріямпіль, Вікно, Сваричів;
19.02 – Калуш (Грушевського, 13а), Тлумач (Винниченка), Бистрець, Дички, Заболотів (Грушевського, 17), Нижній Струтинь;
20.02 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Вільшаниця, Снідавка, Явче, Острівець, Ясеновець;
21.02 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Космач-Рушір, Рогатин (Галицька, 108), Острівець, Верхній Струтинь.
Водночас працюватимуть бригади «Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України»:
19.02 – Снятин (Воєводи Костянтина, 19а), Олеша;
20.02 – Верхня, Молодків;
21.02 – Старий Лисець.
Відбудуться виїзні прийоми і бригади гінекологів:
17.02 – Солотвин;
18.02 – Яблунька, Олешків;
19.02 – Старуня, Підгайчики;
20.02 – Манява, Гвіздець;
21.02 – Саджава, П‘ядики.
Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення.