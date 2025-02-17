ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

У громадах Івано-Франківщини працюватимуть виїзні медичні бригади

Автор: Lilia
17/02/2025 09:34
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

“Дні здоров’я” на Прикарпатті тривають. У яких громадах будуть працювати виїзні медичні бригади цього тижня.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда.іф з посиланням на Світлану Онищук.

Бригади Товариства Червоного Хреста будуть приймати:

▫️17.02 – Калуш (Каракая, 25), Слобідка, Дземброня, Заланів, Вікно, Ілемня;

▫️18.02 – Гринівка, Івано-Франківськ (Панаса Мирного, 8 ), Уторопи, Маріямпіль, Вікно, Сваричів;

▫️19.02 – Калуш (Грушевського, 13а), Тлумач (Винниченка), Бистрець, Дички, Заболотів (Грушевського, 17), Нижній Струтинь;

▫️20.02 – Івано-Франківськ (вул. Військових Ветеранів, 12), Вільшаниця, Снідавка, Явче, Острівець, Ясеновець;

▫️21.02 – Гринівка, Івано-Франківськ (Героїв УПА, 1), Космач-Рушір, Рогатин (Галицька, 108), Острівець, Верхній Струтинь.

Водночас працюватимуть бригади «Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України»:

▫️19.02 – Снятин (Воєводи Костянтина, 19а), Олеша;

▫️20.02 – Верхня, Молодків;

▫️21.02 – Старий Лисець.

Відбудуться виїзні прийоми і бригади гінекологів:

▫️ 17.02 – Солотвин;

▫️ 18.02 – Яблунька, Олешків;

▫️ 19.02 – Старуня, Підгайчики;

▫️ 20.02 – Манява, Гвіздець;

▫️ 21.02 – Саджава, П‘ядики.

Під час виїздів можна пройти базові обстеження, огляд у лікарів, зробити профілактичні щеплення.