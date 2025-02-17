У Івано-Франківську відбулася багатолюдна акція на підтримку військовополонених ФОТОРЕПОРТАЖ

У неділю о 20:00 під стінами Франківського драмтеатру відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти.
Акцію розпочали з хвилини мовчання за усіма загиблими військовими. Далі пролунав гімн України. Щонеділі рідні та друзі бранців, військові, які повернулися з полону та містяни збираються, щоб привернути увагу суспільства та влади до військовополонених, пише Правда ІФ
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Вони тримали в руках плакати з написами: “У полоні немає чужих. Їх свобода наш обов’язок. Вони у неволі. Ми не маємо права мовчати”, “Ти — для них порятунок, не мовчи”, “Боріться за них так, як вони боролись за нас!”.
Під час акції слово мали актори театру, захисник “Азовсталі” та звільнений з полону військовий Костянтин Бобрик, ветеран російсько-української війни на позивний “Совочек”, співорганізаторка акцій та дружина полоненого азовця Лілія Гуртовська, дівчина військовополоненого та постійна учасниця акцій Євгенія й донька полеглого воїна Вікторія.
Головна мета акції привернути увагу до військовополонених, не бути осторонь війни, допомагати військовим та боротись за тих, хто зараз у ворожих катівнях.
Вже понад 1000 днів захисники Азовсталі перебувають у російському полоні, піддаючись голоду, холоду та страшним тортурам. Наші герої стали символом мужності та незламності. В цих нелюдських умовах вони продовжують боротися за наше з вами майбутнє, і ми повинні боротися за них так, як вони боролися за нас. Ми повинні пам’ятати їхню відвагу та не залишати в забутті тих, хто досі в полоні або безвісти зниклий. Це наша відповідальність — підтримувати їх та боротися до тих пір, поки всі не повернуться додому , – зазначила співорганізаторка заходу Лілія Гуртовська.