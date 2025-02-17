У Івано-Франківську відбулася багатолюдна акція на підтримку військовополонених ФОТОРЕПОРТАЖ

У неділю о 20:00 під стінами Франківського драмтеатру відбулася акція-нагадування про військовополонених та зниклих безвісти.

Акцію розпочали з хвилини мовчання за усіма загиблими військовими. Далі пролунав гімн України. Щонеділі рідні та друзі бранців, військові, які повернулися з полону та містяни збираються, щоб привернути увагу суспільства та влади до військовополонених, пише Правда ІФ

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Акція на підтримку військовополонених у Франківську

Вони тримали в руках плакати з написами: “У полоні немає чужих. Їх свобода наш обов’язок. Вони у неволі. Ми не маємо права мовчати”, “Ти — для них порятунок, не мовчи”, “Боріться за них так, як вони боролись за нас!”.

Під час акції слово мали актори театру, захисник “Азовсталі” та звільнений з полону військовий Костянтин Бобрик, ветеран російсько-української війни на позивний “Совочек”, співорганізаторка акцій та дружина полоненого азовця Лілія Гуртовська, дівчина військовополоненого та постійна учасниця акцій Євгенія й донька полеглого воїна Вікторія.

Головна мета акції привернути увагу до військовополонених, не бути осторонь війни, допомагати військовим та боротись за тих, хто зараз у ворожих катівнях.