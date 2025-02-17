Якою буде погода на Івано-Франківщині 17 лютого

На Івано-Франківщині та обласному центрі сьогодні, 17 лютого, синоптики прогнозують погоду: хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця.

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Вітер північно-західний, 7-12 м/с, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

Температура повітря

По місту: вночі 10-12°, вдень 0-2° морозу.

По області: вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу.

У високогір’ї Карпат:вночі 13-18°, вдень 3-8° морозу.

Медико-метеорологічні умови 1 типу.

Видимість на автошляхах 4-6км.

Протягом доби 17 лютого по місту Івано-Франківську та області на дорогах ожеледиця.

( 1 рівень небезпечності, жовтий)