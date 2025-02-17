Британія готова надіслати до України свої війська задля забезпечення мирних угод – Прем’єр

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод, пише УП.

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Джерело: Стармер, цитує The Telegraph

Пряма мова Стармера: “Великобританія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, куди Великобританія вже виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів на рік принаймні до 2030 року.

Це також означає готовність і бажання зробити внесок у забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно”.

Деталі: Стармер зазначив, що “будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеки цієї країни”.

Прем’єр Британії переконаний, що кінець війни не може стати тимчасовою паузою перед новою атакою правителя Росії Володимира Путіна.

Пряма мова: “Але будь-яка роль у допомозі гарантувати безпеку України – це допомога у гарантуванні безпеки нашого континенту і безпеки цієї країни. Кінець цієї війни, коли він настане, не може стати просто тимчасовою паузою перед тим, як Путін знову нападе”.

Деталі: За його словами, Великобританія може відігравати “унікальну роль” як міст між Європою та США в мирному процесі в Україні.

Пряма мова: “Ці вирішальні дні попереду визначатимуть майбутню безпеку нашого континенту. Як я скажу в Парижі, мир приходить через силу. Але вірно й зворотне. Слабкість веде до війни”.

“Це момент для всіх нас, щоб активізуватися – і Сполучене Королівство зробить це, тому що це правильно для цінностей і свобод, які ми цінуємо, і тому, що це фундаментально для нашої власної національної безпеки”.

Деталі: The Telegraph зазначає, що незрозуміло, як саме виглядатимуть миротворчі сили під керівництвом Європи в Україні. Втім, одна з пропозицій, яка буде обговорюватися, полягає в тому, щоб європейські військові були розміщені подалі від лінії фронту, яка буде встановлена мирною угодою.

Що передувало: Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що і Україна, і представники Європи будуть долучені до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, коли він розпочнеться.

Передісторія: