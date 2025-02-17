Одне з обізнаних джерел агентства вважає, що ймовірнішим терміном перемир’я в російсько-українській війні є кінець року.

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Про це пише видання Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, передає “Радіо Свобода”.

Адміністрація президента США повідомила європейським чиновникам, що планує домовитися про припинення вогню в Україні до Великодня (2025 року і католицький, і православний Великдень випадає на 20 квітня).

Деякі західні чиновники вважають такі темпи надто амбітними та нереалістичними, навіть із огляду на те, що представники США та Росії розпочнуть наступного тижня консультації в Саудівській Аравії для підготовки переговорів американського та російського лідерів Дональда Трампа й Володимира Путіна.

Агенція Reuters раніше повідомила, що Сполучені Штати надіслали документ із запитом до європейських урядів, що вони можуть зробити в питанні гарантій безпеки для України. Повний текст, отриманий Reuters, показує, що США також запитують у країн Європи, що їм потрібно від Вашингтона, щоб мати можливість зробити внесок у гарантування безпеки України.

Раніше високопоставлені українські та західні чиновники у коментарі Financial Times також припускали, що Путін і Трамп прагнутимуть укласти угоду про припинення вогню в Україні у квітні-травні, до Великодня чи до 9 травня. «Путін захоче укласти угоду в такий знаменний день», – заявив один із українських чиновників на умовах анонімності.

На тлі майбутніх переговорів європейські країни працюють над новим пакетом військової допомоги Україні, зазначає Bloomberg. При цьому конкретні плани підтримки не оголошуватимуть до 23 лютого 2025 року, коли в Німеччині відбудуться позачергові парламентські вибори, щоб «не розпалювати суперечки» перед голосуванням.

На 17 лютого президент Франції Емманюель Макрон скликав у Парижі зустріч європейських лідерів, на якій вони обговорять ситуацію в Україні. Цю інформацію підтвердив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.