На Франківщині відбудеться прощання з воїном Гуриком Володимиром

Сьогодні громада Угринова на Івано-Франківщині віддасть останню шану полеглому захисникові Гурику Володимиру, 31.10. 1983р.н. Воїн служив стрільцем десантно-штурмових військ.

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Про це пише Правда.іф з посиланням на УГРИНІВСЬКУ ГРОМАДУ.

Полеглий герой був мобілізований на військову службу 25.04.2024 року, виконував бойові завдання на Курщині, (н.п. Руська Конопелька). Там і загинув на полі бою, 8 лютого 2025 року, до останнього подиху вірний присязі і Україні.

Панахида за полеглим відбудеться у сьогодні, 17 лютого о 16 годині, по вулиці Ребета в місті Івано- Франківську.

Чин похорону – у вівторок, 18 лютого, о 10. 30 годині за адресою: село Угринів вулиця Миру, 47А.

Зустріч кортежу на вулиці Миру.