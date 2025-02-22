США погрожують відключити Україну від Starlink у разі відмови від угоди про корисні копалини

Американські дипломати обговорюють можливість відключення України від супутникової інтернет-системи Starlink, що належить Ілону Маску, якщо Київ відмовиться від запропонованих умов.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, ознайомлені з перебігом переговорів, пише СіД.

За словами джерел, США чинять тиск на Україну, вимагаючи доступу до її природних ресурсів, а відключення від Starlink є одним з інструментів цього тиску.

Як повідомляється, питання про доступ України до Starlink виникло під час переговорів між українськими та американськими офіційними особами, після того, як президент Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента.

Тема була знову піднята на зустрічі між Кітом Келлогом, спеціальним представником США по Україні та росії, і Зеленським. Згідно з повідомленнями, під час цієї зустрічі Україні було повідомлено, що вона може втратити доступ до Starlink, якщо не підпише угоду про корисні копалини.