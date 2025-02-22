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У Коломиї не розминулись два легковики. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Коломиї не розминулись два легковики. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 16:09
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Сьогодні, 22 лютого, орієнтовно о 9 ранку в Коломиї трапилось ДТП – зіткнулись два легкових автомобілі. На місці події ускладнено рух транспорту.

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Про це повідомляє Інформатор Коломия.

На перехресті вулиць Тарабалки-Січових Стрільців не розминулись, попередньо автомобіль КІА та Skoda.

Внаслідок аварії по вул. Тарабалки був частково ускладнено рух.