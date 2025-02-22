У Коломиї не розминулись два легковики. ФОТО

Сьогодні, 22 лютого, орієнтовно о 9 ранку в Коломиї трапилось ДТП – зіткнулись два легкових автомобілі. На місці події ускладнено рух транспорту.
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Про це повідомляє Інформатор Коломия.
На перехресті вулиць Тарабалки-Січових Стрільців не розминулись, попередньо автомобіль КІА та Skoda.
Внаслідок аварії по вул. Тарабалки був частково ускладнено рух.