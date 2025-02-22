В Богородчанах зустріли загиблого Героя Василя Цюпу. ФОТО

Трагічна звістка обпекла нестерпним болем та сумом Богородчанську громаду. На Щиті повернувся додому Цюпа Василь Романович, 1998 року народження, житель села Саджава.

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Про це пише Правда з посиланням на Слово народу.

Боєць 5-ї окремої важкої механізованої бригади Старший солдат Василь Цюпа воював з перервами на лікування з вересня 2022 року. Був командиром відділення протитанкових ракетних комплексів і отримав важкі поранення у бою з ворогом 12 лютого 2025 року біля с. Андріївка Волноваського району Донецької області. Помер від отриманих ран у госпіталі Дніпра.

На Алеї Героїв у Богородчанах чисельно, з почестями зустріли Героя. Односельчани, друзі, жителі навколишніх сіл, священники, побратими, молодь, діти прийшли, щоб віддати останню шану молодому воїну, поклонитись тому, хто віддав своє життя за кожного з нас, за нашу землю, нашу Україну.

Чин християнського похорону відбудеться завтра, 23 лютого, в селі Саджава о 14 годині.