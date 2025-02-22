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Зеленський поки не готовий підписати угоду з США про рідкісноземельні метали, – Sky News
Диван на коліщатках в темній вітальні

Зеленський поки не готовий підписати угоду з США про рідкісноземельні метали, – Sky News

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 17:20
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Президент України Володимир Зеленський поки не готовий підписати з США угоду про доступ до українських корисних копалин. Сьогодні на підписання документа чекати не варто.

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Про це із посиланням на свої джерела повідомляє Sky News.

За інформацією видання, угода про рідкісноземельні метали «ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент Зеленський не готовий її схвалити».

«На сьогодні проєкти не відображають партнерства в угоді і містять лише односторонні зобов’язання з боку України», – пише Sky News.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що сторони близькі до ухвалення угоди.

Зазначимо, Суспільне з посиланням на джерело в ОПУ повідомило, що підписання угоди про рідкісні метали сьогодні, 22 лютого, не буде.

«Вчора в Офісі президента повідомили, що працювали всю ніч над угодою про рідкісноземельні копалини. Втім, залишалося питання щодо безпекових гарантій», – повідомив співрозмовник.