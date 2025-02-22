Помер військовослужбовець з Івано-Франківська Олександр Струк

На жаль, ще одна втрата в Івано-Франківській громаді. Помер військовослужбовець Олександр Струк, який проходив службу в Запорізькій області.

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Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.