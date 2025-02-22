Теорія ПДР за 15 занять: у Франківську відкривають новий набір на безоплатний курс

Іванофранківці знову отримують можливість вивчити правила дорожнього руху безкоштовно. З березня у місцевому Гончаренко центрі стартує новий набір на курс із теоретичної підготовки до іспиту з ПДР.

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Навчання проводитимуть сертифіковані ментори, курс включає 15 офлайн-занять, які будуть проводити щосуботи.

Про це повідомляють організатори – освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. Вони зазначають, що попередні групи продемонстрували високі результати: понад 200 учасників успішно здали теоретичний іспит без автошколи.

«Попит на курс залишається стабільно високим, тож ми продовжуємо його для нових груп. Уже в березні франківці зможуть розпочати навчання та отримати якісну підготовку під керівництвом досвідчених викладачів», – розповідає керівниця проєкту Оксана Кузьменко.

Курс складається з 15 офлайн-занять тривалістю 1,5 години. Заняття проходитимуть щосуботи об 11:00 на базі Гончаренко центру за адресою вул. Незалежності, 113. Формат навчання максимально наближений до програми автошкіл, що дозволяє якісно підготуватися до складання іспиту в Сервісному центрі МВС.

«Курс підходить не лише тим, хто готується до отримання водійського посвідчення. Якщо ви вже маєте права, але хочете оновити знання з ПДР – ви також можете приєднатися. Головне – бажання навчатися», – наголошують у Гончаренко центрі.

Записатися на курс можна за номером +38 067 276 14 01, або долучившись до Telegram-чату за цим посиланням.