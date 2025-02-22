В Одесі чоловік стріляв у військового ТЦК. ФОТО

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю ТЦК.

Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар, повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів, – пишуть у поліції. – Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо травматичної дії, після чого втік.