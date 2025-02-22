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На Верховинщині жінка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Верховинщині жінка відзначила 100-літній ювілей. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
22/02/2025 20:15
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Голова Верховинської районної державної адміністрації Василь Бровчук привітав ювілярку Голівської громади зі 100-річчям.

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21 лютого ОЛЕНІ ТИМЧУК виповнилося поважних сто літ.

За сто літ багато пережито й перероблено, але пані Олена із тих сильних гуцулок, що не так легко піддаються рокам. Бо ще в 96 років сапала в городі й бідкалася, що мало вробила. А в 99 стежила за подіями українського сьогодення і все перепитувала, чи не забрався ворог з України, бо добре пам’ятала минулу війну та голод.

Усі жителі району щиро радіють, що мають у селі таку поважну ювілярку і не втомлюються бажати здоров’ я, душевної втіхи і многая літ, бо їх багато не буває, навіть якщо за плечима століття.

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