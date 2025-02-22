Україна збільшила виробництво дронів у десять разів

У січні 2025 року виробництво безпілотників в Україні зросло в 10 разів порівняно з січнем 2024 року.
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Про це повідомляє “Економічна правда” з посиланням на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Він розповів, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів — у 5 разів, протитанкової зброї — у 2 рази, боєприпасів — у 2,5 раза.
“При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить уряд перед собою, — це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби. Щоб реалізувати цю мету, ми цьогоріч виділили рекордну суму на модернізацію власного ОПК та закупівлю зброї”, – зазначив Шмигаль.
За його словами, уряд ухвалив рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів.
“Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі”, – додав Шмигаль.