В Івано-Франківську вперше відзначили Національний день молитви. ФОТО

Сьогодні, 24 лютого, у Національний день молитви на площі Ринок зібралися сотні франківців, щоби разом помолитися за наших захисників, полеглих героїв та майбутню перемогу.

Цей день присвячений роковинам повномасштабного вторгнення росії в Україну та пов’язаний із вшануванням пам’яті загиблих захисників нашої держави та цивільних українців, чиї життя забрала збройна агресія рф, пише МІСТО

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До події долучилися представники усіх конфесій, місцевої влади, військовослужбовці, родини полеглих воїнів, громадськість.