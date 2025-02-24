В Івано-Франківську вперше відзначили Національний день молитви. ФОТО

Сьогодні, 24 лютого, у Національний день молитви на площі Ринок зібралися сотні франківців, щоби разом помолитися за наших захисників, полеглих героїв та майбутню перемогу.
Цей день присвячений роковинам повномасштабного вторгнення росії в Україну та пов’язаний із вшануванням пам’яті загиблих захисників нашої держави та цивільних українців, чиї життя забрала збройна агресія рф, пише МІСТО
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До події долучилися представники усіх конфесій, місцевої влади, військовослужбовці, родини полеглих воїнів, громадськість.