Руслан Марцінків закликає франківців повідомляти про корупцію

Міський голова Руслан Марцінків пропонує мешканцям Івано-Франківська повідомляти про корупційні дії. Це можна зробити тільки за наявних чітких фактів, які її підтверджують, у відповідні організації.

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На своїй сторітнці у Facebook очільник громади дає рекомендації та адреси установ, пише Правда.іф.

“Здай корупціонера! Маєш чіткі факти про корупцію – повідомляй!” – йдеться у удописі.

Можна дзвонити чи прийти: у Сектор з питань запобігання та виявлення корупції: у робочі дні за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 30, каб. 505. Тел: 0342 552579.

Писати листи:

Сектору з запобігання та виявлення корупції: 76018, м.

Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 30, каб. 505;

На адресу Івано-Франківської міської ради: 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.