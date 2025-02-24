ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

Руслан Марцінків закликає франківців повідомляти про корупцію

Автор: Lilia
24/02/2025 15:54
-Реклама
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Міський голова Руслан Марцінків пропонує мешканцям Івано-Франківська повідомляти про корупційні дії. Це можна зробити тільки за наявних чітких фактів, які її підтверджують, у відповідні організації.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

На своїй сторітнці у Facebook очільник громади дає рекомендації та адреси установ, пише Правда.іф.

“Здай корупціонера! Маєш чіткі факти про корупцію – повідомляй!” – йдеться у удописі.

Можна дзвонити чи прийти: у Сектор з питань запобігання та виявлення корупції: у робочі дні за адресою м. Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 30, каб. 505. Тел: 0342 552579.

Писати листи:

  • Сектору з запобігання та виявлення корупції: 76018, м.

Івано-Франківськ, вул. Дністровська, 30, каб. 505;

  • На адресу Івано-Франківської міської ради: 76018, м.Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21.