18 родин Героїв із Бурштинської громади взяли участь в екскурсійному турі, організованому в межах проєкту «Турбота про родину Героя» (ФОТО)

Автор: Уляна Роднюк
Цього разу учасники проєкту відвідали Косівщину.

Першою зупинкою став Маєток Святого Миколая, де вони оглянули кімнату-музей новорічної іграшки, світлицю та майстерню Святого Миколая, а також мали змогу придбати пам’ятні сувеніри.

Далі – мандрівка до Шешорських водоспадів, де каскади Пістиньки вразили своєю красою та величчю, пише Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.

У Косові учасники мали вільний час на сувенірному ринку, де відчувається дух гуцульських ремесел – різьби, ткацтва, гончарства.

Також у програмі подорожі – село народних майстрів Яворів. Рідні Героїв взяли участь у майстер-класі із ліжникарства, ознайомилися з процесом створення традиційних вовняних ліжників.

Завершенням поїздки стало відвідування екоферми, де виготовляють козячі сири.

Жінка показує процес ткацтва групі людей
Люди спостерігають процес прання вовняних тканин
Люди годують кіз на фермі восени
Група людей біля Гуцульської сироварні в горах
Група людей біля гірського водоспаду восени
Група людей біля дерев'яного будинку в Україні

