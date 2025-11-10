18 родин Героїв із Бурштинської громади взяли участь в екскурсійному турі, організованому в межах проєкту «Турбота про родину Героя» (ФОТО)

Цього разу учасники проєкту відвідали Косівщину.

Першою зупинкою став Маєток Святого Миколая, де вони оглянули кімнату-музей новорічної іграшки, світлицю та майстерню Святого Миколая, а також мали змогу придбати пам’ятні сувеніри.

Далі – мандрівка до Шешорських водоспадів, де каскади Пістиньки вразили своєю красою та величчю, пише Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.

У Косові учасники мали вільний час на сувенірному ринку, де відчувається дух гуцульських ремесел – різьби, ткацтва, гончарства.

Також у програмі подорожі – село народних майстрів Яворів. Рідні Героїв взяли участь у майстер-класі із ліжникарства, ознайомилися з процесом створення традиційних вовняних ліжників.

Завершенням поїздки стало відвідування екоферми, де виготовляють козячі сири.