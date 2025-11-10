В Палаці Потоцьких відбувся дводенний воркшоп Оксани Брюховецької

8–9 листопада в Палаці Потоцьких відбувся дводенний воркшоп під керівництвом Оксани Брюховецької, присвячений тому, як текстиль може виступати не лише матеріалом, а й засобом вираження досвіду, болю, пам’яті та надії.

Оксана повела учасниць і учасників у подорож крізь історії тканин і вишивок:

– від родинних вишиваних килимів Черкащини, що зберігають тепло поколінь, – до чилійських арпієр, колажів із тканини, які жінки створювали в Сантьяго як свідчення політичних переслідувань і протесту проти диктатури;

– від афроамериканських квілтів, у яких зашифровані історії боротьби за гідність і свободу, – до вишивок українок у ГУЛАГу, де кожен стібок ставав актом опору й самозбереження.

Ці приклади з різних куточків світу звучали в унісон – як історії стійкості, краси, жіночої сили й прагнення висловити власну правду через тканину.

Оксана також поділилася думками про вплив сімейних традицій жіночого рукоділля на мистецьку практику, показала, як вони перегукуються з феміністичними підходами та мають терапевтичну силу – заспокоювати, відновлювати, повертати до себе, пише Департамент інвестиційної політики Івано-Франківської міської ради.

У практичній частині воркшопу учасники створювали власні текстильні колажі зі шматочків тканини, декорували свій одяг, обмінювалися історіями та відкривали для себе, як мистецтво руками може стати особистим висловлюванням.

Цю публікацію створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради і вона не обов’язково сприймається як офіційна позиція Європейського Союзу або структур управління Програми Interreg NEXT Romania-Ukraine 2021-2027.