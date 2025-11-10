ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Калушани підтримали петицію про прапори на могилах загиблих захисників

Автор: Уляна Роднюк
Українські прапори на військовому кладовищі
Петиція щодо встановлення прапорів на могилах загиблих захисників зібрала 155 підписів жителів Калуської громади на Івано-Франківщині. Влада має оприлюднити відповідь на цю ініціативу до 20 листопада.

З 31 жовтня на сайті Калуської міської ради розпочався збір підписів під петицією «Про встановлення флагштоків з синьо-жовтим та червоно-чорним прапорами на могилах загиблих військовослужбовців у війні з росією». Автором ініціативи є Микицей Степан Ярославович.

«Прошу встановлювати на могилах загиблих військовослужбовців у війні з росією флагштоки з синьо-жовтим та червоно-чорним прапорами, як символи вшанування їхнього подвигу, пишуть Вікна.

Зараз прапори майорять над могилами по всій Україні, на цвинтарях біля кожного міста, селища, села, практично біля кожного населеного пункту України.

“Вважаю, що встановлені знамена будуть вирізняти з-поміж інших могил могили наших Героїв на Алеї Слави міського кладовища та будуть нагадувати мешканцям Калуша, яку ціну ми платимо за волю нашої України”, — йдеться у петиції.

Нагадаємо, що для розгляду калуською владою по суті електронна петиція впродовж 90 днів має зібрати щонайменше 150 підписів на свою підтримку. Цю петицію підтримали 155 мешканців громади, причому необхідну кількість підписів зібрали всього за тиждень. Оприлюднити відповідь на ініціативу влада має до 20 листопада.

