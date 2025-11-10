ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

“На щиті” додому повернувся полеглий прикарпатець Володимир Микитишин

Автор: Петро Якимчук
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Сьогодні, 10 листопада, Ланчинська громада зустріла на щиті старшого навідника мінометного взводу мінометної батареї полеглого Володимира Микитишина.

Про це повідомила Ланчинська територіальна громада, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Полеглий Володимир Микитишин воював з початку повномасштабного російського вторгнення пз з лютого 2022 року. Воїн загинув 29 жовтня 2025 року поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області.

Люди тримають червоно-чорний прапор уздовж дороги
Зустріч полеглого Володимира Микитишина

До рідної домівки, вистеленої квітами і лампадками , розпістерши прапори зійшлись односельчани , щоб засвідчити вдячність за мужність, самопожертву і захист, а також розділити з рідними Володимира біль втрати.

Український військовий на тлі прапора України
Люди тримають великий прапор України на вулиці

Чин парастасу розпочнеться в вівторок о 17:00

Чин Похорону в середу об 11:00

СХОЖІ НОВИНИ