“На щиті” додому повернувся полеглий прикарпатець Володимир Микитишин

Сьогодні, 10 листопада, Ланчинська громада зустріла на щиті старшого навідника мінометного взводу мінометної батареї полеглого Володимира Микитишина.

Про це повідомила Ланчинська територіальна громада, передає інформаційний ресурс Правда ІФ

Полеглий Володимир Микитишин воював з початку повномасштабного російського вторгнення пз з лютого 2022 року. Воїн загинув 29 жовтня 2025 року поблизу н.п. Виїмка Бахмутського району Донецької області.

Зустріч полеглого Володимира Микитишина

До рідної домівки, вистеленої квітами і лампадками , розпістерши прапори зійшлись односельчани , щоб засвідчити вдячність за мужність, самопожертву і захист, а також розділити з рідними Володимира біль втрати.

Чин парастасу розпочнеться в вівторок о 17:00

Чин Похорону в середу об 11:00