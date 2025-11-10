Головну ялинку Івано-Франківська засвітять 6 грудня

Додаткових коштів із бюджету громади на придбання новорічної ялинки не виділятимуть, адже вона вже є. Штучну ялинку встановлять у парку імені Тараса Шевченка, поруч із міським озером.

“Цього року в парку Шевченка буде та штучна ялинка, яка в нас є. Адже для нас важливо, щоби дітки мали якийсь елемент хоча б якогось різдвяного настрою. А також у тому ж парку ми поставимо декілька арок в бік вулиці Чорновола”, — сказав очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків.

Минулого року на відкритті головної ялинки діти мали змогу відвідати будиночок святого Миколая та написати листа. А до дня Збройних Сил України традиційне відкриття головної ялинки перетворилося на благодійний захід на підтримку ЗСУ.

Ялинку нову не купували, а освітлення коштувало бюджету 5000 гривень.