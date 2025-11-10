Родини військовослужбовців 102-ї бригади з Прикарпаття звернулися до представників влади

Після зустрічі з родинами військових представники влади запевнили, що ситуацію взято під контроль на найвищому рівні.

Родини військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони звернулися до державних структур і командування з проханням провести незалежне розслідування подій, що призвели до значних втрат і зникнень серед бійців, пише ПІК.

Люди просять забезпечити організований вивід підрозділів із небезпечних позицій і зберегти життя тих, хто залишається на передовій.

Про це розповіли жінки, які представляють родини військових, під час зустрічі з представниками влади та журналістами в Івано-Франківську.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

«Вони стоять день і ніч, без логістики, але не відступають»

Наталія Тимків із Калущини каже, що на фронті нині воюють її чоловік і син — обидва добровольці.

«Чоловік воює з 25 лютого 2022 року, а син — з цього року. Вони там за кожен метр стоять, бо розуміють, що кожен втрачений сантиметр — це боляче. Зараз вони у дуже складних умовах: без логістики, без підвезення пального, без підкріплення. Але тримаються», — говорить жінка.

За її словами, підрозділи перебувають на передових позиціях без ротації.

«У них немає системи, щоб хтось виходив і хтось заходив. Вони там живуть. І, мабуть, саме тому та ділянка фронту досі тримається», — додає вона.

Родини вимагають чесного розслідування

Родичі військових об’єдналися в ініціативну групу. Вони самостійно збирають свідчення, документи та контакти очевидців, адже, за їхніми словами, з боку командування зв’язок майже відсутній.

«Ми, родини військовослужбовців 102-ї бригади, звертаємося до всіх компетентних органів. Просимо провести незалежне та об’єктивне службове розслідування подій, що призвели до масових втрат і зникнень наших рідних», — йдеться у спільній заяві родин.

Жінки озвучили низку конкретних питань, на які чекають відповідей:

чому командир бригади не доповів вчасно про критичну ситуацію і не запросив підкріплення;

чому не були укріплені оборонні позиції та не створено резервні лінії;

чому бракує засобів ППО, БПЛА і транспорту для евакуації;

чому багато поранених і загиблих досі залишаються на полі бою;

чому службові акти не відображають реальної картини подій.

«Ми не зупинимося, поки не знайдемо правду»

«Акти службового розслідування, які нам приходять, — це просто папірці, де немає правди. Мій чоловік там від 9 липня. Я це так не залишу, хай що б це мені не коштувало. Я знаю, що там сталося», — каже Наталія Тимків.

За її словами, провал стався через недбалість і прорахунки командування. «Там були люди, які хотіли щось зробити, але їм не дали. І за це хтось має відповісти», — додає вона.

«Ми просто хочемо, щоб вони повернулися живими»

Інша жінка — Катя, донька військовослужбовця, — розповідає, що її батько воює від початку повномасштабного вторгнення.

«Там зараз дуже важко. Не йдеться навіть про бойові дії — там немає що їсти, немає чим поповнити зв’язок. Ми просимо лише одного: поверніть наших хлопців живими. Вони з 2022 року без відпочинку, вони заслуговують на ротацію і на життя», — наголошує вона.

Ще одна родичка, Іванна Романишин, розповіла, що її син загинув поблизу населеного пункту Малинівка, де зникли десятки військових.

«У мене є фото мого сина на полі бою. Але в акті написали, що він пішов у СЗЧ. Це знущання», — сказала жінка.

«Ми чекаємо дій, а не відповідей на папері»

Родини передали звернення до Міністерства оборони, командування оперативного угруповання «Південь» і військового омбудсмена. Вони закликають генерал-лейтенанта Ігоря Сидоренка провести перевірку дій командирів 102-ї бригади і публічно озвучити результати.

«Ми бачимо, що влада реагує, але процес іде повільно. Ми будемо стояти, поки не отримаємо конкретні відповіді. Нам потрібні наші чоловіки, наші сини — живі», — наголошують учасниці ініціативи.

Держава пообіцяла втрутитися

Після зустрічі з родинами представники влади заявили, що ситуацію взято під контроль на найвищому рівні. Вже призначено відповідальних осіб, які мають інформувати родини про перебіг подій.