Родини військовослужбовців 102-ї бригади з Прикарпаття звернулися до представників влади

Після зустрічі з родинами військових представники влади запевнили, що ситуацію взято під контроль на найвищому рівні.
Родини військовослужбовців 102-ї окремої бригади територіальної оборони звернулися до державних структур і командування з проханням провести незалежне розслідування подій, що призвели до значних втрат і зникнень серед бійців, пише ПІК.
Люди просять забезпечити організований вивід підрозділів із небезпечних позицій і зберегти життя тих, хто залишається на передовій.
Про це розповіли жінки, які представляють родини військових, під час зустрічі з представниками влади та журналістами в Івано-Франківську.
«Вони стоять день і ніч, без логістики, але не відступають»
Наталія Тимків із Калущини каже, що на фронті нині воюють її чоловік і син — обидва добровольці.
«Чоловік воює з 25 лютого 2022 року, а син — з цього року. Вони там за кожен метр стоять, бо розуміють, що кожен втрачений сантиметр — це боляче. Зараз вони у дуже складних умовах: без логістики, без підвезення пального, без підкріплення. Але тримаються», — говорить жінка.
За її словами, підрозділи перебувають на передових позиціях без ротації.
«У них немає системи, щоб хтось виходив і хтось заходив. Вони там живуть. І, мабуть, саме тому та ділянка фронту досі тримається», — додає вона.
Родини вимагають чесного розслідування
Родичі військових об’єдналися в ініціативну групу. Вони самостійно збирають свідчення, документи та контакти очевидців, адже, за їхніми словами, з боку командування зв’язок майже відсутній.
«Ми, родини військовослужбовців 102-ї бригади, звертаємося до всіх компетентних органів. Просимо провести незалежне та об’єктивне службове розслідування подій, що призвели до масових втрат і зникнень наших рідних», — йдеться у спільній заяві родин.
Жінки озвучили низку конкретних питань, на які чекають відповідей:
- чому командир бригади не доповів вчасно про критичну ситуацію і не запросив підкріплення;
- чому не були укріплені оборонні позиції та не створено резервні лінії;
- чому бракує засобів ППО, БПЛА і транспорту для евакуації;
- чому багато поранених і загиблих досі залишаються на полі бою;
- чому службові акти не відображають реальної картини подій.
«Ми не зупинимося, поки не знайдемо правду»
«Акти службового розслідування, які нам приходять, — це просто папірці, де немає правди. Мій чоловік там від 9 липня. Я це так не залишу, хай що б це мені не коштувало. Я знаю, що там сталося», — каже Наталія Тимків.
За її словами, провал стався через недбалість і прорахунки командування. «Там були люди, які хотіли щось зробити, але їм не дали. І за це хтось має відповісти», — додає вона.
«Ми просто хочемо, щоб вони повернулися живими»
Інша жінка — Катя, донька військовослужбовця, — розповідає, що її батько воює від початку повномасштабного вторгнення.
«Там зараз дуже важко. Не йдеться навіть про бойові дії — там немає що їсти, немає чим поповнити зв’язок. Ми просимо лише одного: поверніть наших хлопців живими. Вони з 2022 року без відпочинку, вони заслуговують на ротацію і на життя», — наголошує вона.
Ще одна родичка, Іванна Романишин, розповіла, що її син загинув поблизу населеного пункту Малинівка, де зникли десятки військових.
«У мене є фото мого сина на полі бою. Але в акті написали, що він пішов у СЗЧ. Це знущання», — сказала жінка.
«Ми чекаємо дій, а не відповідей на папері»
Родини передали звернення до Міністерства оборони, командування оперативного угруповання «Південь» і військового омбудсмена. Вони закликають генерал-лейтенанта Ігоря Сидоренка провести перевірку дій командирів 102-ї бригади і публічно озвучити результати.
«Ми бачимо, що влада реагує, але процес іде повільно. Ми будемо стояти, поки не отримаємо конкретні відповіді. Нам потрібні наші чоловіки, наші сини — живі», — наголошують учасниці ініціативи.
Держава пообіцяла втрутитися
Після зустрічі з родинами представники влади заявили, що ситуацію взято під контроль на найвищому рівні. Вже призначено відповідальних осіб, які мають інформувати родини про перебіг подій.
«Ми вдячні всім, хто сьогодні з нами. Ми робимо все, що можемо. І ми віримо, що держава зробить усе, щоб наші хлопці повернулися», — підсумувала Наталія Тимків.