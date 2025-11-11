Волонтери «Української команди» та Володимир Кличко передали велику партію дронів 72 бригаді, яка захищає Покровський напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Завдяки Володимиру Кличку передали велику партію дронів бійцям легендарної 72 бригади імені Чорних Запорожців. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київ та Київщину, Харківщину. А сьогодні б’ють ворога на Покровському напрямку», – йдеться у повідомленні.

Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив, що бійцям на Покровському напрямку дуже потрібна допомога.

«Покровський напрямок сьогодні – найгарячіший. Там йдуть важкі бої. Наші захисники ціною колосальних зусиль та відваги стримують ворога. А ми маємо їм допомогти. Впевнений, що вже завтра ці дрони полетять на голови оркам», – сказав Палатний. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Володимир Кличко подякував воїнам за мужність і наголосив, що дрони допоможуть зберегти життя наших захисників.

«Це безпілотне обладнання допоможе боронити нашу країну. А також допоможе нашим героям – збереже їх життя. Дякую вам, хлопці! Разом з гарним настроєм до Перемоги!» – сказав Кличко під час передачі дронів.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко та «Українська команда» привезли декільком бригадам на Донбас дрони різних типів та системи РЕБ.