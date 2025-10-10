19-річний франківець Денис Козьора здобув медаль на Чемпіонаті світу з ММА ФОТО

Денис Козьора став першим прикарпатцем, котрий виборов нагороду на Чемпіонаті світу з ММА серед дорослих

В свої 19 іванофранківець Денис Козьора став Віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді IMMAF 2025. І це вперше в історії нашого краю.

Змагання IMMAF World Championship 2025 відбувались у Грузії в місті Тбілісі.

Спортсмен провів три поєдинки. У двох перших Денис бився зі спортсменами з Узбекистану й здобув дострокові перемоги. Поступився у фіналі спортсмену з Анголи.

“У першому поєдинку я виграв без проблем. Мені вдалося достроково перемогти в першому раунді, а у другому поєдинку я переміг у другому раунді, застосувавши больовий прийом”, – ділиться Денис.

Франківець Денис Козьора

Далі у планах поїхати на чемпіонат Європи.

Тренер Андріян Петрущак зазначає, що Денис займається змішаними єдиноборствами відносно недовго.

“Тренуючись всього три роки, стати віце-чемпіоном світу – дуже хороший результат” – підкреслює тренер.

Тренер Андріян Петрущак

Також спортсмени продемонстрували навички бою на октагоні.