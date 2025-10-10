19-річний франківець Денис Козьора здобув медаль на Чемпіонаті світу з ММА ФОТО

Денис Козьора став першим прикарпатцем, котрий виборов нагороду на Чемпіонаті світу з ММА серед дорослих
В свої 19 іванофранківець Денис Козьора став Віце-чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств ММА серед молоді IMMAF 2025. І це вперше в історії нашого краю.
Змагання IMMAF World Championship 2025 відбувались у Грузії в місті Тбілісі.
Спортсмен провів три поєдинки. У двох перших Денис бився зі спортсменами з Узбекистану й здобув дострокові перемоги. Поступився у фіналі спортсмену з Анголи.
“У першому поєдинку я виграв без проблем. Мені вдалося достроково перемогти в першому раунді, а у другому поєдинку я переміг у другому раунді, застосувавши больовий прийом”, – ділиться Денис.
Далі у планах поїхати на чемпіонат Європи.
Тренер Андріян Петрущак зазначає, що Денис займається змішаними єдиноборствами відносно недовго.
“Тренуючись всього три роки, стати віце-чемпіоном світу – дуже хороший результат” – підкреслює тренер.
Також спортсмени продемонстрували навички бою на октагоні.