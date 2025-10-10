Відома українська акторка виходить заміж вдруге

Відома українська акторка Ангеліна Самчик оголосила, що виходить заміж вдруге. Пише ТСН.

Радісною новиною знаменитість поділилася в Instagram-stories. Артистка опублікувала фото, де вона на тлі, ймовірно, моря демонструє обручку з діамантом на безіменному пальці. 28-річна Ангеліна Самчик зазначила, що коханий освідчився їй, і тепер вони офіційно заручені. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

“Фактично, це моє перше освідчення”, – поділилася артистка.

Ангеліна Самчик та Євген Лісничий заручені / © instagram.com/anhelina_samchyk_trandafilova

Нареченим Ангеліни Самчик став актор Євген Лісничий. Свої стосунки вони особливо не афішують і вперше публічно зізнались у романі влітку 2023 року.

До цього Ангеліна Самчик перебувала в шлюбі з актором Максимом Самчиком, з яким прожила разом від 2020-го до 2022-го року. Артист говорить, що причиною розлучення стало те, що вони з дружиною не зійшлися характерами і що, мовляв, кохання вже минуло.