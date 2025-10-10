Калуський суд оштрафував колишнього інспектора Укртрансбезпеки, котрий вимагав гроші від перевізника

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області визнав винним колишнього старшого державного інспектора Укртрансбезпеки в Івано-Франківській області у одержанні неправомірної вигоди.

Слідство встановило, що посадовець упродовж вересня–листопада 2024 року отримав від перевізника 20 тисяч гривень за “нестворення штучних перешкод” під час перевезення лісу та за непритягнення до адміністративної відповідальності за перевищення вагових норм, пише Бліц-Інфо.

Обвинувачений визнав провину, розкаявся і попросив суд врахувати стан здоров’я та сімейні обставини.

Суд призначив йому штраф у розмірі 51 тисяча гривень і позбавив права обіймати посади строком на два роки. Також він має відшкодувати понад 26 тисяч гривень витрат за проведення експертиз.

Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному суді протягом 30 днів.

Нагадаємо, у серпні Львівська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо цього інспектора. Йому інкримінували систематичне отримання хабарів (ч.3 ст.368 КК України), за що передбачено від 5 до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

За даними слідства, чоловік разом з колегами вимагав у підприємця гроші щомісяця за “прикриття” перевезень лісопродукції. Гроші передавалися просто на трасі Н10 “Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига”, поблизу села Голинь Калуського району.