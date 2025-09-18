ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
19 вересня у Верховині попрощаються із загиблим воїном Іваном Ілюком

Автор: Уляна Роднюк
18/09/2025 16:42
Ілюк Іван Іванович родом із села Замагора, 29.08.1967 року народження.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Верховинську селищну раду.

О 11.30 год. – кортеж з тілом померлого Захисника вирушить з Кривопільського перевалу.

О 12.00 год. – панахида біля стели Героїв Небесної Сотні в селищі Верховина.

Далі скорботний кортеж з тілом Захисника вирушить до с.Замагора.

“Прохання до жителів громади зустріти траурний кортеж з тілом Івана Ілюка біля своїх будинків, установ… з лампадками та квітами”, – йдеться в дописі.

