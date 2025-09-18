Суд закрив справу проти Сергія Сікори щодо конфлікту з військовим у центрі міста

Івано-Франківський міський суд закрив адміністративне провадження щодо Сергія Сікори, колишнього начальника відділу інфраструктури РДА. Його звинувачували у дрібному хуліганстві – нецензурній лайці в громадському місці.
Правда.ІФ з посиланням на Бліц-Інфо.
Суд вирішив, що доказів провини немає: долучений до справи диск виявився порожнім, а протокол поліції не підтверджувався жодними іншими матеріалами. Враховуючи відсутність доказів і свідків, справу закрили «за відсутністю складу правопорушення», йдеться у постанові суду.
Інцидент, через який Сікору намагалися притягнути до відповідальності, стався ввечері 10 червня в центрі Івано-Франківська. Відео з конфліктом швидко поширилося в соцмережах.
На записі було видно словесну перепалку між чиновником та військовим. За словами автора відео, Сікора перебував у стані алкогольного сп’яніння, штовхнув військовослужбовця та вживав нецензурні вислови на його адресу.
Поліція дізналася про подію саме з соцмереж, адже офіційних заяв від учасників інциденту не надходило.
Це не перший випадок, коли ім’я Сікори опиняється у скандальних заголовках. У січні 2025 року його звільнили з посади начальника відділу архітектури Богородчанської селищної ради за розпивання алкоголю на роботі.
Раніше, у 2017 році, він працював головним інспектором Управління ДАБІ в Івано-Франківській області.