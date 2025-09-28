Після 27 років відданої служби відійшов у вічність рятувальник з Івано-Франківщини Слюсаренко Володимир

Рятувальників Прикарпаття сколихнула невимовно болюча звістка – на 48-му році життя відійшов наставник – пенсіонер ДСНС, підполковник служби цивільного захисту Слюсаренко Володимир.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.іф з посиланням на

“Ще зовсім недавно він був поруч із нами, носив офіцерські погони, керував відділом організації пожежно-рятувальних робіт, служби та підготовки підрозділів управління реагування на надзвичайні ситуації”, – йдеться у дописі .

Тільки в цьому році пішов на заслужений відпочинок після 27 років відданої служби.

У Володимира Володимировича залишилися дружина та дві донечки, які втратили найріднішу людину – люблячого чоловіка й батька.

Світла пам’ять про Володимира назавжди залишиться в наших серцях і всіх, хто мав честь знати його. Спочивай у Божих обіймах, Друже.Ми пам’ятатимемо завжди.

Про панахиду та чин похорону повідомлять додатково.