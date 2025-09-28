Покажуть дві прем’єри: Франківський драмтеатр оприлюднив репертуар на жовтень

Івано-Франківський національний академічний драматичний театр імені Івана Франка поділився репертуаром на жовтень. Зіграє для глядача 33 вистави, серед яких – дві прем’єри.

Повідомляє Франківський драмтеатр, передає Правда.іф.

У жовтні на вас чекають дві прем’єри:

15-16 жовтня – «Дім, де говорять уламки» – інтроспективна драма про війну і посттравматичний стресовий розлад у військовий від режисера Назарія Паніва;

31 жовтня – «Квіти під руками диявола» – дебютна режисерська робота Заслуженої артистки України, акторки Надії Левченко за однойменною драмою Лариси Мончак – це історія про людей Станиславова в часи Другої Світової війни.

10 жовтня до 115-річчя заснування Українського Народного Театру імені Івана Тобілевича в Станиславові зіграють драму «Дзяди» та готують серію важливих заходів щодо деколонізації історії українського театру.

Квитки за посиланням https://www.dramteatr.if.ua/show/ та у касі театру.