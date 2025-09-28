На Франківщині провели в останню дорогу захисника Федора Цьомка

Сьогодні село Пороги на Івано-Франківщині вклонилося у безмовній скорботі мужньому воїну, Герою – Федору Цьомку. На церемонію прощання зібралися рідні, друзі, побратими, колеги та численні жителі, щоб віддати шану людині, яка віддала своє найдорожче – життя – за мирне небо України.
Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.
“Нехай Господь прийме душу Героя у Своє Царство Небесне, даруючи йому вічний спокій. Нехай Всемогутній Бог підтримає всіх близьких у цей час невимовного болю втрати. Нехай ця жертва стане невмирущим символом боротьби за свободу, а пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях”, – йдеться у дописі