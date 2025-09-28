ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Процесія з меморіальним полотном на вулиці.
На Франківщині провели в останню дорогу захисника Федора Цьомка

Автор: Оксана Марушкевич
28/09/2025 18:23
Сьогодні село Пороги на Івано-Франківщині вклонилося у безмовній скорботі мужньому воїну, Герою – Федору Цьомку. На церемонію прощання зібралися рідні, друзі, побратими, колеги та численні жителі, щоб віддати шану людині, яка віддала своє найдорожче – життя – за мирне небо України.

Пише Правда.іф з посиланням на Солотвинську селищну раду.

“Нехай Господь прийме душу Героя у Своє Царство Небесне, даруючи йому вічний спокій. Нехай Всемогутній Бог підтримає всіх близьких у цей час невимовного болю втрати. Нехай ця жертва стане невмирущим символом боротьби за свободу, а пам’ять про Героя назавжди залишиться в наших серцях”, – йдеться у дописі

Військові прощаються з побратимом, українські прапори.
Похоронна церемонія з українськими прапорами на тлі
Люди на площі з прапорами України
Похоронна церемонія у церкві з труною та людьми.
Церемонія прощання з військовим в Україні
Церковна процесія на вулиці з людьми на колінах.
Військовий парад із прапорами і фотопортретом
Процесія людей з труною в селі
Військовий похорон з українським прапором, пейзаж села.
Церковна служба на відкритому повітрі з вірянами.
Люди зібралися на похорон біля будівлі.

