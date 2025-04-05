В Івано-Франківській громаді 6 квітня оголошено днем жалоби

За Кривий Ріг болить цілу країну. Завтра, 6 квітня, в Івано-Франківській громаді оголошено днем жалоби.
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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцівківа
“Вороги вкотре вбивають мирних жителів, спрямовують ракети в дітей. Вчорашня трагедія в Кривому Розі – вічна рана в серці кожного українця.
Вшановуємо пам’ять усіх невинних жертв, розділяємо біль втрати”, – йдеться у дописі мера.