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Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківській громаді 6 квітня оголошено днем жалоби

Автор: Оксана Марушкевич
05/04/2025 19:38
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За Кривий Ріг болить цілу країну. Завтра, 6 квітня, в Івано-Франківській громаді оголошено днем жалоби.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцівківа

“Вороги вкотре вбивають мирних жителів, спрямовують ракети в дітей. Вчорашня трагедія в Кривому Розі – вічна рана в серці кожного українця.

Вшановуємо пам’ять усіх невинних жертв, розділяємо біль втрати”, – йдеться у дописі мера.