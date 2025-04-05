На Прикарпатті у двох селищних рад вимагають розробити історико-архітектурні опорні плани

Коломийська окружна прокуратура через суд вимагає, щоб селищні ради розробити історико-архітектурні опорні плани.

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Про це повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Коломийська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом про визнання протиправною бездіяльність органів місцевого самоврядування та зобов’язати їх забезпечити розробку та затвердження історико-архітектурних опорних планів селищ Отинія та Гвіздець.

З метою збереження культурної спадщини, Постановою Кабміну України у 2001 році їх внесено до Списку історичних населених місць України.

Як з’ясувала прокуратура, досі не розроблено плану, який би захищав історичний ареал селищ та регулював режим їх забудови. Органи місцевого самоврядування не вжили заходів для розроблення цієї документації.

“Відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичного центру, руйнування пам’яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади”, — йдеться у дописі.

Наразі Івано-Франківський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справах за позовами прокурорів.